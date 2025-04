Giampaolo Su Krstovic c’era un rigore fallo clamoroso è anche il motivo per cui l’ho tolto

Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta subita dai salentini in trasferta contro la Juve Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Lecce contro la Juve. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Abbiamo subito gol dopo un minuto, è saltato il piano A che . Calcionews24.com - Giampaolo: «Su Krstovic c’era un rigore, fallo clamoroso, è anche il motivo per cui l’ho tolto» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Marco, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta subita dai salentini in trasferta contro la Juve Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Lecce contro la Juve. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Abbiamo subito gol dopo un minuto, è saltato il piano A che .

