De Vrij a Rai Radio 1 Non è mai scontato vincere sul salvataggio sulla linea ho avuto fortuna Contro il Bayern…

Vrij, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo il successo ottenuto oggi in campionato Contro il CagliariIntervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 al termine di Inter Cagliari, Stefan de Vrij ha commentato in questo modo l'importante successo ottenuto oggi in campionato.VITTORIA SENZA FARE TANTA FATICA? – «Non è mai scontato vincere, ci sono anche gli avversari. Anche oggi abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi nella ripresa hanno fatto subito gol non appena ci siamo abbassati. Dopo il 3-1 abbiamo gestito bene senza soffrire troppo».IL MIO salvataggio sulla linea – «La palla è passata, toccava a me coprire il secondo palo. Con un po' di fortuna l'ho respinta, era importante non prendere il 3-2 perché non sai mai cosa può succedere.

