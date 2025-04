Tutti pazzi per Como

Como che ha portato sulle sponde del Lario vip e capitani d’industria giunti da ogni angolo del globo, ma si può dire che l’effetto domino ha avuto inizio con l’approdo di George Clooney. Da quel momento in poi è stato un progressivo inseguirsi di grandi nomi che hanno fatto shopping immobiliare se non in città nei dintorni, e di tanti altri si favoleggia un prossimo arrivo. Poi il ritorno in A del Como calcio ha fatto il resto, grazie soprattutto ai milioni di euro investiti dagli indonesiani Hartono, famiglia tra le più facoltose del pianeta che, per far capire le sue serie intenzioni, ha speso fior di milioni per la squadra e ingaggiato come mister niente meno che Cesc Fabregas, ex grande campione del calcio giocato. Ilgiorno.it - Tutti pazzi per Como Leggi su Ilgiorno.it È sempre stata una perla ammirata, incastonata com’è al margine estremo di uno dei due rami del lago il cui perimetro è costellato di borghi e di ville, prove lampanti di un’attrazione che ha origini antiche. Una fama internazionale quella diche ha portato sulle sponde del Lario vip e capitani d’industria giunti da ogni angolo del globo, ma si può dire che l’effetto domino ha avuto inizio con l’approdo di George Clooney. Da quel momento in poi è stato un progressivo inseguirsi di grandi nomi che hanno fatto shopping immobiliare se non in città nei dintorni, e di tanti altri si favoleggia un prossimo arrivo. Poi il ritorno in A delcalcio ha fatto il resto, grazie soprattutto ai milioni di euro investiti dagli indonesiani Hartono, famiglia tra le più facoltose del pianeta che, per far capire le sue serie intenzioni, ha speso fior di milioni per la squadra e ingaggiato come mister niente meno che Cesc Fabregas, ex grande campione del calcio giocato.

