Oasport.it - Inter-Cagliari 3-1, i neroazzurri riallungano in testa alla Serie A. La Juventus vince in casa

Oggi si sono giocati tre anticipi validi per la 32ma giornata dellaA. L’ha sconfitto ilper 3-1 di fronte al proprio pubblico di San Siro: Arnautovic e Lautaro Martinez hanno lanciato i Campioni d’Italia nei primi ventisei minuti, Piccoli ha accorciato le distanze in avvio di ripresa ma Bisseck ha fissato il risultato al 55?. Gli uomini di Inzaghi allungano inclassifica generale con sei punti di vantaggio sul Napoli, che sarà chiamato a rispondere contro l’Empoli.Laha battuto il Lecce per 2-1 e si è riportata provvisoriamente in terza posizione, a +1 sull’Atalanta, a +2 sul Bologna e a +3 sulla Lazio, che giocheranno domani: scontro diretto tra la Dea e i felsinei, mentre i biancocelesti saranno impegnati nel derby con la Roma. Decisivi i gol di Koopmeiners al 2? e Yildiz al 33?, all’87mo minuto Baschirotto ha segnato per i salentini.