Competenze per lo Sviluppo Vito Grassi Nuovi modelli organizzativi per premiare il talento

Vito Grassi, amministratore delegato di Graded e presidente di ALuiss, intervenendo alla terza edizione di Agenda Sud 2030 “Competenze per lo Sviluppo”. “Servono Nuovi modelli organizzativi – culturali innanzitutto – distinguendo tra proprietà, indirizzo e gestione, che è un lavoro non sempre facile per le imprese di piccola dimensione. Serve la formazione continua, creando partnership con Academy e scuole di alta formazione. Ma soprattutto è necessario premiare il talento con meccanismi Nuovi che noi stiamo sperimentando nel nostro piccolo attraverso l”Orbita Graded’, con l’obiettivo di trasformare le deleghe operative dei dipendenti prima in procure e poi in responsabilità dirette di aziende satelliti, rendendo l’azienda una sorta di incubatore di startup”. Leggi su Ildenaro.it In che modo il mondo produttivo può valorizzare il capitale umano? “Se parliamo di piccole e medie aziende, intervenire sull’organizzazione del lavoro è un elemento fondamentale per fronteggiare i problemi dovuti alla denatalità, alla difficoltà di reperire cervelli e, soprattutto, di trattenerli”. Ad affermarlo è, amministratore delegato di Graded e presidente di ALuiss, intervenendo alla terza edizione di Agenda Sud 2030 “per lo”. “Servono– culturali innanzitutto – distinguendo tra proprietà, indirizzo e gestione, che è un lavoro non sempre facile per le imprese di piccola dimensione. Serve la formazione continua, creando partnership con Academy e scuole di alta formazione. Ma soprattutto è necessarioilcon meccanismiche noi stiamo sperimentando nel nostro piccolo attraverso l”Orbita Graded’, con l’obiettivo di trasformare le deleghe operative dei dipendenti prima in procure e poi in responsabilità dirette di aziende satelliti, rendendo l’azienda una sorta di incubatore di startup”.

