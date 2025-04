Juve Lecce Tudor duro in conferenza Non mi sono piaciuti i cambi mi spiace per Vlahovic

Tudor in conferenza stampa ha usato il bastone e la carota per la sua Juventus: "Oggi una bella partita, ma non mi sono piaciuti i cambi"Seconda vittoria casalinga consecutiva, 7 punti in 3 partite, ma Igor Tudor non è soddisfatto a pieno. Non si è nascosto il tecnico croato e in conferenza stampa, dopo Juve-Lecce, ha voluto esternare quello che non gli è piaciuto della squadra questa sera.Juve-Lecce, Tudor duro in conferenza: "Non mi sono piaciuti i cambi, mi spiace per Vlahovic" – Calciomercato.it (LaPresse)Di seguito la conferenza stampa completa di Igor Tudor dall'Allianz Stadium:KOOPMEINERS – "Teun era entrato in un momento un po' così, ora ne sta uscendo. Ho visto una gamba più veloce e anche mentalmente era più leggero"cambi – "Mi spiace non far giocare tanti calciatori, però è un lavoro.

