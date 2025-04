Le fiamme devastano la montagna distrutti 50 ettari di bosco

fiamme che, secondo le prime stime, hanno interessato ben 50 ettari di. Bresciatoday.it - Le fiamme devastano la montagna: distrutti 50 ettari di bosco Leggi su Bresciatoday.it Un rogo di vaste dimensioni si è sviluppato nella giornata di venerdì 11 aprile nei boschi di Memmo, frazione di Collio. I vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri forestali sono impegnati da ore per arginare leche, secondo le prime stime, hanno interessato ben 50di.

Potrebbe interessarti anche:

Le fiamme devastano la montagna : distrutti 50 ettari di bosco

Le fiamme devastano la montagna : distrutti più di 5 ettari di bosco

Incendio alle porte di Milano : fiamme devastano una fabbrica

Ne parlano su altre fonti Le fiamme devastano la montagna: distrutti 50 ettari di bosco. Le fiamme devastano la montagna: distrutti più di 5 ettari di bosco. ? Le fiamme devastano la montagna: distrutti più di 5 ettari di bosco. Incendio a Venaria: distrutta la storica sede del Club Alpino Italiano. ? Un'altra notte di fuoco nei boschi: ora è caccia al piromane. Incendi, brucia il Sud-Ovest dell’Europa. LE FOTO.

A darne comunicazione è ilgazzettino.it: Incendio in Trentino, 100 ettari di bosco distrutti. Le colonne di fumo a pochi metri dalle case: 400 pompieri per domare le fiamme VIDEO - Un maxi incendio ha distrutto 100 ettari di bosco in Val Venosta, alberi che in montagna fungono da preziosa barriera contro valanghe e caduta sassi. Una volta spento il rogo ...

Come si legge su rainews.it: Fiamme nel deposito, distrutti mezzi agricoli - Un capannone in fiamme in località Arpinova ... Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine. Distrutti alcuni trattori che erano parcheggiati presso la struttura.

Ne dà notizia ansa.it: Quattro mezzi distrutti dalle fiamme a Corigliano-Rossano - ROSSANO-CORIGLIANO, 28 MAR - Tre auto e un furgone sono stati distrutti dalle fiamme, sulla cui origine indagano i carabinieri, in tre diverse zone dell'area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano.