MotoGp Marquez super favorito in Qatar Bagnaia insegue

Marquez questo avvio di mondiale 2025. Il pilota spagnolo ha di fatto concesso solo la gara domenicale di Austin, ma per il resto ha sempre messo gli altri dietro e alle sue spalle c’è il fido fratello Alex. Un binomio che appare difficilmente scalfibile pure da Pecco Bagnaia, che addirittura deve rimontare dall’undicesima posizione in Qatar e arriva da una deludente Sprint Race. Un errore grave di Pecco in qualifica e poi una Sprint senza ritmo, ma si sa che il ducatista si esprime meglio la domenica dove riesce a sentirsi più a suo agio con la moto e le gomme. Resta, però, una impresa provare a battere Marquez che ha nella Gp25 la moto che sperava di guidare. Marquez semplicemente il più veloce Il sigillo di Marc Marquez sul gp del Qatar, anche se la gara domenicale è ancora da vincere. Sport.quotidiano.net - MotoGp, Marquez super favorito in Qatar. Bagnaia insegue Leggi su Sport.quotidiano.net Losail, 12 aprile 2025 – Sempre nel segno di Marcquesto avvio di mondiale 2025. Il pilota spagnolo ha di fatto concesso solo la gara domenicale di Austin, ma per il resto ha sempre messo gli altri dietro e alle sue spalle c’è il fido fratello Alex. Un binomio che appare difficilmente scalfibile pure da Pecco, che addirittura deve rimontare dall’undicesima posizione ine arriva da una deludente Sprint Race. Un errore grave di Pecco in qualifica e poi una Sprint senza ritmo, ma si sa che il ducatista si esprime meglio la domenica dove riesce a sentirsi più a suo agio con la moto e le gomme. Resta, però, una impresa provare a battereche ha nella Gp25 la moto che sperava di guidare.semplicemente il più veloce Il sigillo di Marcsul gp del, anche se la gara domenicale è ancora da vincere.

