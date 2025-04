Imprenditore bresciano va a sciare in elicottero e atterra vicino alle piste multato

atterrato con il suo elicottero privato a pochi metri dalle piste da sci di Madonna di Campiglio (TN), senza. Bresciatoday.it - Imprenditore bresciano va a sciare in elicottero e atterra vicino alle piste: multato Leggi su Bresciatoday.it Voleva concedersi qualche ora di relax prima di cominciare la giornata di lavoro, ma ha scelto un modo decisamente sopra le righe. Giorgio Bortolo Oliva, titolare della Olifer di Odolo, èto con il suoprivato a pochi metri dda sci di Madonna di Campiglio (TN), senza.

Potrebbe interessarti anche:

Imprenditore bresciano va a sciare in elicottero e atterra vicino alle piste : multato

15enne incappucciato e spinto in un furgone mentre va a scuola - il giallo del rapimento lampo del figlio di un imprenditore nel Napoletano

Imprenditore bresciano atterra sulle piste con l’elicottero perché “ho voglia di sciare e non ho tempo” : multa record da 2.000 euro

Ne parlano su altre fonti Atterra con il suo elicottero sulle piste da sci, multato l'imprenditore bresciano Oliva. Imprenditore bresciano va a sciare in elicottero e atterra vicino alle piste: multato. Giorgio Oliva, chi è l’imprenditore bresciano atterrato con l’elicottero sulle piste: la passione per lo sci e per il volo, l’incidente nel 2020 in cui morì un amico. Dolomiti, parcheggia l'elicottero vicino alle piste e va a sciare: multa da 2mila euro per un imprenditore. Madonna di Campiglio, parcheggia il suo elicottero vicino alle piste e va sciare: multa da 2mila euro. Imprenditore bresciano atterra sulle piste con l’elicottero perché “ho voglia di sciare e non ho tempo”: multa record da 2.000 euro.

Da una nota di informazione.it si apprende che: Imprenditore bresciano atterra sulle piste con l’elicottero perché “ho voglia di sciare e non ho tempo”: multa record da 2.000 euro - Brescia – C’è chi per sciare si alza all’alba, affronta code in tangenziale e parcheggi ghiacciati. E poi c’è lui: un imprenditore bresciano di 65 anni che, giovedì mattina, ha deciso che il tempo è d ...

Il quotidiano msn.com ha riportato che: Dolomiti, parcheggia l’elicottero vicino alle piste e va a sciare: multa da 2mila euro per un imprenditore - Il sessantenne, un noto industriale bresciano, è stato bloccato dai carabinieri nel comprensorio del Grostè. E ha spiegato: «Avevo una gran voglia di sciare» L'articolo Dolomiti, parcheggia l’elicotte ...

A darne comunicazione è informazione.it: Dal sequestro di un imprenditore a scopo di estorsione all'evasione fiscale: sei arresti nel Bresciano - C’è anche una novarese tra i 71 indagati nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Brescia, che il 13 febbraio ha portato all’esecuzione di 12… Leggi ...