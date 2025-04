Pescara anziani truffati di 40 mila euro arrestati dalla volante

mila euro.Resisi conto della truffa, i due anziani hanno sporto denuncia. La fuga dei malviventi, una coppia di 30 e 18 anni residente a Benevento, è però durata poco: la Polizia Stradale della Sottosezione autostradale di Pescara Nord li ha intercettati lungo la A14 e fermati al casello di Città Sant’Angelo (PE).Durante la perquisizione personale e del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto in una scatola la refurtiva sottratta ai coniugi. Leggi su Citypescara.com Poco dopo, un’altra chiamata da parte di un sedicente appartenente alle Forze dell’Ordine ha convinto la signora a raccogliere denaro o, in mancanza, gioielli, per risolvere la situazione debitoria della figlia. Il raggiro ha portato i truffatori, poco più tardi, a incontrare le vittime e a sottrarre loro una grande quantità di oro, gioielli, orologi e contanti—risparmi di una vita, per un valore stimato di circa 40.Resisi conto della truffa, i duehanno sporto denuncia. La fuga dei malviventi, una coppia di 30 e 18 anni residente a Benevento, è però durata poco: la Polizia Stradale della Sottosezione autostradale diNord li ha intercettati lungo la A14 e fermati al casello di Città Sant’Angelo (PE).Durante la perquisizione personale e del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto in una scatola la refurtiva sottratta ai coniugi.

