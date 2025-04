Si getta dal auto in corsa e poi spara alla macchina che si schianta ferita donna incinta

getta da una macchina in corsa e poi apre il fuoco con una pistola, sparando proprio a quell'auto dalla quale si era lanciato. Come in un film, sono state scene di panico quella vissute venerdì sera poco dopo le 19 nei pressi di un centro commerciale di Mezzolombardo, in Trentino. . Bresciatoday.it - Si getta dall'auto in corsa e poi spara alla macchina, che si schianta: ferita donna incinta Leggi su Bresciatoday.it Un uomo che sida unaine poi apre il fuoco con una pistola,ndo proprio a quell'a quale si era lanciato. Come in un film, sono state scene di panico quella vissute venerdì sera poco dopo le 19 nei pressi di un centro commerciale di Mezzolombardo, in Trentino. .

