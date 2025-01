Puntomagazine.it - Castellammare, Foodyear 2025: c’è più gusto a chilometro zero

: la seconda edizione dell’Anno dei Sapori sta per arrivare adi Stabia con tante novità e sorprese“C’è più”: è questo lo slogan della seconda edizione del calendario narrativo. L’Anno dei Sapori comincerà sabato 4 gennaioalle ore 9:45, in occasione della presentazione dell’iniziativa editoriale alla stampa. L’incontro si terrà allo Yacht Club Marina di Stabia sito in Via de Gasperi n. 313 adi Stabia (Napoli).Il calendario narrativo che promuove le realtà culinarie campane è partito un ano fa da Pompei ma amplierà il suo “sguardo” nel. Il filo rosso che legherà i protagonisti di questa nuova edizione sarà il concetto di “”, ovvero quel tipo di politica economica e commerciale che predilige l’utilizzo di prodotti locali o derivanti da luoghi non molto lontani.