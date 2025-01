Tvpertutti.it - «Amadeus non capisce niente»: offesa ingiusta a La Volta Buona

Durante un acceso intervento nel programma La, condotto da Caterina Balivo, Don Backy ha scagliato pesanti critiche contro, definendolo "il peggiore tra i direttori artistici del Festival di Sanremo". L'ottantacinquenne cantante, celebre per brani come L'Immensità, non ha risparmiato frecciate e commenti al vetriolo, mettendo in discussione le competenze musicali del conduttore e il successo delle sue edizioni del Festival.Secondo Don Backy,non avrebbe le competenze necessarie per giudicare i brani presentati al Festival di Sanremo. "Il successo dipende da tanti fattori. Non mi dire che è uno che ha sentito le canzoni preventivamente (.) e se le ha sentite, non gli do nessun tipo di competenza per poi scegliere e dire questa sì, questa no. Tu chi sei per dire che la mia canzone non merita di passare", ha dichiarato il cantante, lasciando intendere che le scelte artistiche dell'ex direttore artistico siano poco credibili.