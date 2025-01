Zonawrestling.net - AEW: MJF dichiara guerra a Jon Moxley durante AEW Dynamite

MJF ha ufficialmente chiuso il capitolo con Adam Cole e la loro precedente alleanza, Better Than You, Bay Bay. Dopo aver sconfitto Cole ad AEW Worlds End, MJF ha puntato tutto su ciò che ritiene gli spetti di diritto: l’AEW World Championship. In un promo infuocato dopo la sua vittoria, MJF ha reso assolutamente chiaro che il suo obiettivo è Jon, l’attuale AEW World Champion. MJF non ha dimenticato il tradimento che gli è costato il titolo un anno fa a Worlds End 2023, quando Cole si è rivelato essere il diavolo e ha consegnato la cintura a Samoa Joe. Ora, MJF vuole la sua redenzione:“Non me ne frega niente se Jonvuole ridurre AEW in cenere” hato MJF. “Può chiamarsi Re quanto vuole, ma cosa può un Re contro un Dio? Nel 2025, il Diavolo avrà ciò che gli spetta, Parte 2.