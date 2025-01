Metropolitanmagazine.it - Addio a Jocelyn Wildenstein, la “Donna Gatto” pioniera della chirurgia estetica estrema

, nota in tutto il mondo come laper il volto simile a quello di un, dopo i numerosi interventi chirurgici, è scomparsa lo scorso 31 dicembre a Parigi. Un piccolo enigma ruota intorno alla sua età: per la maggior parte delle testate giornalistiche aveva ottantaquattro anni, mentre, secondo altre, ne aveva settantanove. NataPerisset a Losanna, nel 1940 (o 1945?), si è fatta conoscere nell’alta società newyorkese grazie al suo matrimonio con il mercante d’arte Alec, con cui è fuggita dopo il loro incontro in Kenya. Dall’unione sono nati due figli, Diane ed Alec Junior. La coppia si è separata nel 1998, maha sempre mantenuto il cognome del marito. In base all’accordo di divorzio,ha dovuto versarle due miliardi e mezzo di dollari, circa cento milioni l’anno.