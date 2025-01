Pronosticipremium.com - 15 punti, mai Roma e Lazio così distanti al derby d’andata: ma i tifosi ci sono

Se dicembre, a detta di Ranieri, doveva essere il mese che avrebbe detto chi era e cosa avrebbe potuto fare la, ora c’è un gennaio ancora più importante per le ambizioni dei questa stagione. Oggi si apre anzitutto una sessione di calciomercato fondamentale, con il sogno Frattesi a tenere in fibrilazzione la capitale, mentre sul campo c’è da chiudere bene il girone di Europa League e recuperare terreno in campionato. Il tutto si aprirà con uncome sempre essenziale ancora prima per il contesto che per la classifica.Trattasi come sempre di una sfida a se stante, che questa volta ha una particolarità in più: mai in 95 anni di stracittadinastatel’una dall’altra prima del. Non di certo un vanto per la parte giallorossa questi 15di distacco, che danno un sapore diverso alla stagione delle due squadre.