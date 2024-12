Pianetamilan.it - Tissone: “Adesso alleno insieme all’ex Milan Castillejo e mio fratello”

L'ex centrocampista argentino di Udinese, Atalanta e Sampdoria Fernandoha parlato dei nerazzurri e dell'exSamu. Quest'ultimo, spagnolo classe 1995, ha giocato coi rossoneri dal 2018 al 2022, collezionando 113 presenze e segnando 10 gol. Nella sua ultima stagione colha vinto lo Scudetto. Attualmente, lo spagnolo è svincolato. Dopo aver lasciato i rossoneri,è passato al Valencia, dove ha ritrovato come allenatore Gennaro Gattuso. La scorsa stagione, è passato in prestito al Sassuolo, con il quale ha giocato 19 partite. “L’Atalanta sta facendo molto bene da tanti anni, era ipotizzabile che potesse fare un anno cosi importante in campionato. Spero possa lottare fino in fondo per lo Scudetto”. “Ho fatto il corso Uefa B, da allenatore. Mi trovo a Malaga,a Samueda mio”.