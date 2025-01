Inter-news.it - Serie A, la classifica dell’anno solare 2024: Inter dilagante! I numeri

LainA appena concluso, il, vede una padrona indiscussa: l’. È – come nel 2023 – la squadra italiana che ha fatto più punti, non solo del massimo campionato ma fino allaD. Un rendimento strepitoso, per giunta avendo una partita in meno (quella contro la Fiorentina, sospesa al 16? sullo 0-0 lo scorso 1 dicembre) rispetto alle altre formazioni che hanno disputato l’o anno. Da domenica 12 gennaio si riparte con la trasferta, prima però c’è da giocare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.A – LA89 (37 partite)Atalanta 81 (38 partite)Lazio 69 (38 partite)Milan 66 (37 partite)Napoli 66 (38 partite)Bologna 65 (37 partite)Juventus 60 (38 partite)Fiorentina 59 (37 partite)Roma 55 (38 partite)Torino 49 (38 partite)Genoa 48 (38 partite)Udinese 44 (38 partite)Empoli 42 (38 partite)Verona 42 (38 partite)Cagliari 36 (38 partite)Lecce 34 (38 partite)Monza 33 (38 partite)Parma 18 (18 partite)Como 18 (18 partite)Frosinone 16 (20 partite)Sassuolo 14 (20 partite)Venezia 13 (18 partite)Salernitana 5 (20 partite)LaA riparte sabato 4 gennaio con la diciannovesima giornata di campionato.