Scacchi: incredibile ai Mondiali blitz, Carlsen e Nepomniachtchi si dividono il titolo iridato! Tra le donne vince Ju Wenjun

Avevamo visto di tutto in questa settimanastica a New York, ma aiun altro capitolo si aggiunge alle infinite cose accadute nella Grande Mela. Magnuse Ian, infatti, si sono divisi ildi categoria proprio prima che andasse in scena la quarta partita di spareggio della finale. Il punteggio era di 3,5-3,5.Ma andiamo con ordine: nei quarti di finaleaveva rischiato di uscire contro l’uomo che, se non è una nemesi, è qualcuno che lo destabilizza profondamente, vale a dire Hans Niemann. L’americano si è anche trovato avanti 1,5-0,5 nel minimatch da quattro partite, ma il norvegese lo ha rimontato e battuto di forza e da par suo per chiudere 2,5-1,5. Negli altri quarti Jan-Krzysztof Duda ha sconfitto Fabiano Caruana per 2,5-0,5 a livello di parte alta; in quella bassa il derby russo trae Volodar Murzin è andato al primo per 2,5-0,5, mentre Wesley So ha riscattato l’onore degli USA battendo per 3-1 il francese Alireza Firouzja.