L’Emilia Romagna ai funerali di Papa Francesco De Pascale Uno dei più grandi

Bologna, 26 aprile 2025 – Migliaia di fedeli bolognesi stamattina erano presenti in Piazza San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Tra loro anche Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna: "Un grande onore portare la riconoscenza degli emiliano-romagnoli nell'ultimo saluto a una delle più grandi personalità del nostro secolo".Il governatore era presente all'interno della delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "È stata una grande emozione e un grande onore portare a nome di tutti gli emiliano-romagnoli la nostra riconoscenza nell'ultimo saluto a Papa Francesco, un riferimento spirituale non solo per la comunità cattolica ma per il mondo intero, una delle più grandi personalità che hanno segnato questo secolo", prosegue de Pascale.A presidiare le esequie è stato il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re.

