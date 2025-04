Alessandrini e Sola M5s No ai bus elettrici sulla strada parco Sperpero di denaro pubblico e assenza di collaudo

stradamento dei bus elettrici sulla strada parco, in attesa dell’avvio ufficiale del filobus, per cui sono stati spesi 34 milioni di euro. Ebbene, dopo oltre 30 anni di attesa, le amministrazioni comunali di. Ilpescara.it - Alessandrini e Sola (M5s): "No ai bus elettrici sulla strada parco. Sperpero di denaro pubblico e assenza di collaudo" Leggi su Ilpescara.it “Un’autorizzazione provvisoria da parte della Regione Abruzzo quella relativa all’inmento dei bus, in attesa dell’avvio ufficiale del filobus, per cui sono stati spesi 34 milioni di euro. Ebbene, dopo oltre 30 anni di attesa, le amministrazioni comunali di.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alessandrini e Sola (M5s): "Città allagata per l'immobilismo della giunta Masci, nessun evento eccezionale" - Non si placano le polemiche sui disagi vissuti in città sabato 15 febbraio a causa del maltempo. A puntare il dito contro l’amministrazione Masci, dopo Pd e gruppo Pettinari sindaco, è anche il Movimento 5 stelle per voce della consigliera regionale Erika Alessandrini e il consigliere comunale... 🔗ilpescara.it

Sola (M5s) sul piano di abbattimento delle imposte locali: "Tari, occupazione suolo pubblico e caro affitti sono le priorità" - Sono tre le priorità per l'abbassamento della pressione fiscale e una diminuzione delle imposte locali da mettere in atto dopo l'uscita dal predissesto del Comune di Pescara. A dirlo il consigliere comunale del M5s Paolo Sola dopo l'arrivo in commissione finanze delle misure da mettere in campo... 🔗ilpescara.it

Sola (M5s): "Timori per il futuro di Pescara Jazz e Funambolika, sull'Emp servono soluzioni" - Un taglio per il Pescara Jazz che porta il contributo regionale dai 75mila euro del 2024 ai 7mila del 2025, ma anche il problema dell’inagibilità del teatro d’Annunzio e i debiti da risanare. La fotografia scattata in commissione Controllo e garanzia presieduta da Paolo Sola (m5s) sulla... 🔗ilpescara.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alessandrini e Sola (M5s): No ai bus elettrici sulla strada parco. Sperpero di denaro pubblico e assenza di collaudo; Bus su Strada Parco di Pescara, M5S: Destra mette a rischio sicurezza e legalità; Premi Flaiano via da Pescara, il M5s: Colpo mortale alla cultura della città, il sindaco si assuma la responsabilità; Il M5s all'assessore Verì: Scuse su Irpef e sanità, i responsabili del disastro sono lei e Marsilio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

ALESSANDRINI (M5S): SULLA MANCATA ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER L’AREA INDUSTRIALE DI PESCARA-CHIETI, MARSILIO SVICOLA - Così la Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, che smonta la ricostruzione offerta da Marsilio sul mancato inserimento dell’area industriale Val Pescara tra quelle oggetto di ... 🔗reteabruzzo.com

Taglieri e Alessandrini (M5S): “Il nuovo piano di potenziamento dei CPI non è nuovo, è solo in ritardo” - visti i tempi imposti dal PNRR” – dichiarano i Consiglieri del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri e Erika Alessandrini. In questo momento di bulimia comunicativa, frutto di un maldestro tentativo ... 🔗corrierepeligno.it