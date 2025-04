Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle primo match point salvezza contro l’Eppan in trasferta

Chiaravalle, 26 aprile 2025 – Ultima trasferta stagionale, penultimo appuntamento di Serie A Gold, ma soprattutto primo match point per la Publiesse Chiaravalle. I biancoblu scendono in campo domani, domenica 27 aprile, al PalaRaiffeisen, la casa dell'Eppan, club che registra un punto di vantaggio rispetto a coach Andrea Guidotti e ragazzi. Si gioca alle ore 17, diretta streaming visibile attraverso il canale YouTube della FIGH.Omar Santinelli, ex di giornata, prende parola alla vigilia: "È un match point, la partita più importante della stagione. Ci arriviamo in una buona condizione. Servono poche parole e tanti fatti. Ho ricordi bellissimi della mia esperienza all'Eppan, ritroverò tanti amici.

