VIDEO Trump e Zelensky incontro al funerale del Papa le immagini

Trump e Volodymyr Zelensky hanno avuto un colloquio di circa quindici minuti prima della messa per il funerale di Papa Francesco Golssip.it - VIDEO / Trump e Zelensky, incontro al funerale del Papa: le immagini Leggi su Golssip.it Donalde Volodymyrhanno avuto un colloquio di circa quindici minuti prima della messa per ildiFrancesco

Approfondimenti da altre fonti

Le urla in faccia tra Zelensky e Trump, l’attacco del vice Vance e le minacce: «Sei un ingrato» – Il video - Quello che doveva essere un bilaterale di routine, prima della firma dell’accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare, si è trasformato in una vera e propria resa dei conti tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Nello Studio ovale il presidente ucraino, oltre a correggere il tycoon che sosteneva che l’Europa «non avesse fatto nulla per Kiev», si è trovato attaccato su due fronti. Sia il presidente americano sia il vicepresidente JD Vance hanno infatti accusato l’Ucraina di essere sostanzialmente «irriconoscente» e «irrispettosa». 🔗open.online

Accordo terre rare, siparietto alla Casa Bianca, Zelensky si inalbera: "Nessun compromesso con Putin assassino" e Trump gli urla addosso "Firma o scateni la Terza guerra mondiale - VIDEO - I toni si sono subito scaldati nell'incontro tra Zelensky e Trump a Washington "O fai un accordo o noi ci tiriamo fuori, e se noi usciamo te la dovrai vedere da solo. Non credo che sarà una bella cosa", le dure parole di Donald Trump al presidente ucraino Volodymyr Zelensky riuniti oggi a Was 🔗ilgiornaleditalia.it

Scintille Trump-Zelensky alla Casa Bianca. Il tycoon: scherzi con la III guerra mondiale. La replica: Putin killer, no a compromessi (video) - Scintille nello Studio Ovale: l’incontro alla Casa Bianca tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump dura appena 20 minuti, e si conclude con il il tycoon che ammonisce il suo interlocutore al grido di: «Può tornare quando sarà pronto per la pace». Note di colore a parte, che con Donald Trump non mancano mai – neppure dietro le quinte di un vertice importante come quello odierno – accolto da una battutina del presidente Usa che rompe il ghiaccio e smorza per un istante l’istituzionalità del momento, Volodymyr Zelensky varca la soglia della Casa Bianca e si accomoda nello studio ovale. 🔗secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

TG5: L'incontro a quattro tra Donald Trump, Zelensky, Emmanuel Macron e Keir Starmer Video; Putin: la regione di Kursk è stata interamente liberata, e ringrazia la Nord Corea per l'aiuto - Zelensky arrivato a palazzo Chigi per incontro con Meloni; Incontro Trump-Zelensky in San Pietro: 15 minuti positivi, nuovo vertice in giornata; Video. Incontro tra Trump e Zelensky prima dei funerali del Papa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Trump-Zelensky, incontro 'storico' a San Pietro - Video - (Adnkronos) - Donald Trump e Volodymyr Zelensky uno davanti all'altro nella Basilica di San Pietro. Il video dei momenti iniziali dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente ucra ... 🔗msn.com

Trump e Zelensky, le immagini dell’incontro in Vaticano e il capannello con Macron – Video - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati in Vaticano in occasione dei funerali di Papa Francesco. I due hanno avuto un faccia a ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Lo storico incontro di Trump e Zelensky in Vaticano ai funerali di Papa Francesco VIDEO - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si incontrano in Vaticano in occasione dei funerali di Papa Francesco. Le immagini all'interno della Basilica d ... 🔗msn.com