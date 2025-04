Amal Alamuddin Clooney rischia sanzioni USA per il suo ruolo contro Netanyahu

Clooney, è tra i giuristi britannici avvertiti dal Ministero degli Esteri per possibili ritorsioni dell'amministrazione Trump dopo la consulenza fornita alla Corte Penale Internazionale. Lo fa sapere il Financial Times. Leggi su Fanpage.it L'avvocatessa, moglie di George, è tra i giuristi britannici avvertiti dal Ministero degli Esteri per possibili ritorsioni dell'amministrazione Trump dopo la consulenza fornita alla Corte Penale Internazionale. Lo fa sapere il Financial Times.

