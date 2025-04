L’odio religioso lega i due genocidi del Novecento L’analisi di Robiati Bendaud

Il genocidio armeno e quello ebraico sono strettamente interconnessi: quanto più si risale alle origini dell'uno, tanto più si trovano elementi comuni con l'altro. Con un approccio particolare e originale, Vittorio Robiati Bendaud offre una interpretazione "religiosa" di entrambe le grandi tragedie del Novecento. Non ti scordar di me. Storia e oblio del genocidio armeno (Liberilibri, 180 pagine, 18 euro) è un saggio di carattere "pionieristico", scrive Antonia Arslan nella postfazione; possiede cioè un carattere "inedito", e forse offre "la giusta chiave per lucchetti che attendevano di essere aperti". Anche se Metz Yeghérn (il "Grande Male", così gli armeni chiamano la cancellazione del loro popolo) è stato realizzato dal nazionalismo laico dei Giovani Turchi e poi ultimato da Ataturk, le sue radici affondano nell'istituto islamico della dhimma, lo status di sottomissione cui gli armeni (come gli ebrei e altre minoranze cristiane) erano sottoposti da secoli nell'ambito dell'impero ottomano.

