Atletica Warholm stampa il record mondiale nei 300 hs in Diamond League a Xiamen Duplantis vince ma non brilla

Xiamen (in Cina) si è svolta la prima tappa stagionale della Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. La kermesse asiatica è stata illuminata da un fantastico record del mondo siglato da Karsten Warholm nei 300 ostacoli e da altre ottime prestazioni, mentre l'atteso fenomeno svedese Armand Duplantis si è limitato a vincere nell'asta senza però spingersi oltre quota 6 metri.RISULTATI Diamond League OGGI300 OSTACOLI (MASCHILE) – Nell'ultima gara del meeting, il fenomeno norvegese Karsten Warholm si esalta ritoccando di 21 centesimi il suo record del mondo e timbrando un sensazionale 33.05 con ampio margine sul brasiliano Matheus Lima, secondo in 33.98.SALTO CON L'ASTA (MASCHILE) – Niente fuochi d'artificio a Xiamen nella gara più attesa del giorno.

Atletica, Duplantis e Tebogo illuminano il debutto di Diamond League. Presenti Mahuchikh e Warholm - La Diamond League si aprirà sabato 26 aprile a Xiamen (Cina): si alza il sipario sul massimo circuito internazionale di atletica con un parterre davvero di lusso. Grandissima attesa per lo svedese Armand Duplantis, che lo scorso anno firmò proprio su questa pedana il primo dei tre record del mondo stagionali. Il Campione Olimpico cercherà di alzare ulteriormente l’asticella in occasione della sua prima uscita stagionale all’aperto? A fronteggiarlo ci saranno il greco Emmanouil Karalis e lo statunitense Sam Kendricks. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: Warholm illumina la notte cinese con il record del mondo, non brilla Duplantis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi, 15.00 L’unica italiana al via di quest’evento, Daisy Osakue, ha chiuso in settima posizione la gara del lancio del disco con la misura di 60. 🔗oasport.it

