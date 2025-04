Vogliamo la moschea in centro Politici maiali L’attacco dei musulmani di Venezia

Dall'imam un attacco violento contro il sindaco di Venezia per la chiusura di una moschea che era stata ricavata in un supermercato e che il Consiglio di Stato ha imposto di chiudere

"Vogliamo la moschea in centro. Politici maiali". L’attacco dei musulmani di Venezia - Dall'imam un attacco violento contro il sindaco di Venezia per la chiusura di una moschea che era stata ricavata in un supermercato e che il Consiglio di Stato ha imposto di chiudere ... 🔗msn.com

A Venezia guerra delle moschea, 'politici maiali' - Il 'manifesto' è di un Imam che appoggia un'associazione, Ittihad, il cui rappresentante Abdullah Samrat, su Fb, ha associato la figura dei politici, ed il riferimento è al sindaco Luigi Brugnaro, all ... 🔗ansa.it

