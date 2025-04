Piantedosi 400mila persone per il Papa

400mila persone".Così il ministro dell'Interno Piantedosi sui funerali del Papa. "La macchina della sicurezza è andata molto bene", ha detto, ringraziando il Prefetto e il Questore di Roma e tutte le forze messe in campo. "Da domani la Basilica di Santa Maria Maggiore sarà preservata al pari di San Pietro". La premier Meloni parla di "straordinaria prova di efficienza" e ringrazia tutta l'organizzazione. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.10 "Tra Piazza San Pietro e lungo il percorso stimiamo ci fossero".Così il ministro dell'Internosui funerali del. "La macchina della sicurezza è andata molto bene", ha detto, ringraziando il Prefetto e il Questore di Roma e tutte le forze messe in campo. "Da domani la Basilica di Santa Maria Maggiore sarà preservata al pari di San Pietro". La premier Meloni parla di "straordinaria prova di efficienza" e ringrazia tutta l'organizzazione.

