Mazzata Inter Inzaghi non ci crede il Napoli gongola

Inter di Simone Inzaghi bisogna registrare una brutta notizia. Inter e Napoli, di fatto, stanno dando vita ad una clamorosa lotta scudetto. Basta pensare che le due squadre hanno gli stessi punti a sole cinque giornate dalla conclusione del campionato di Serie A.Ogni turno, dunque, sarà ovviamente decisivo, ma quello di questo weekend promette di essere davvero importanti per decidere chi vincerà lo scudetto. Il Napoli, infatti, giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino, mentre l'Inter ospiterà la Roma di Claudio Ranieri. Proprio per questa gara contro i giallorossi, di fatto, bisogna registrare una brutta notizia per Simone Inzaghi.Inter, brutte notizie per Simone Inzaghi: ecco le ultimeSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano 'Il Corriere dello Sport', infatti, Marcus Thuram non recupererà per la gara contro la Roma.

