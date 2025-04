Como Genoa probabili formazioni Grifone in emergenza

Genoa di nuovo impegnato nel lunch match di Serie A domenica alle 12,30 a Como. La squadra di Vieira, squalificato, cerca punti per provare a rimanere agganciato alla parte sinistra della classifica. Stesso discorso vale per i lariani che hanno raggiunto ormai la salvezza e con un calcio di.

Como vs Genoa: le probabili formazioni - Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Entrambe sono vicine al traguardo della salvezza, distante appena un punto, le due squadre vorranno comunque superarsi. Como vs Genoa si giocherà domenica 27 aprile 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Sinigallia. COMO VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani nelle ultime settimane hanno messo il turbo ottenendo otto punti nelle ultime quattro gare che permettono loro di vedere il traguardo della salvezza. 🔗sport.periodicodaily.com

