Alla Donn’Amalia di Eduardo preferirò sempre quella di Di Giacomo: Donn’Amalia ‘a SperanzellaEgregio Direttore, concordo pienamente con lei circa l’intelligenza di Mr. Conte e, soprattutto, il vero e proprio “miracolo” che sta compiendo (termine surreale che si addice, appunto, ai miracoli, seppur laici e pallonari); anche con la cattiveria di noi napoletani, siano essi ipocriti tifosi perdenti o diffidenti giornalisti poco sportivi; condivido persino la sua citazione eduardiana della perfida Donn’Amalia che, però, dovrà convenire, si potrebbe ritrovare, purtroppo, ovunque nel mondo (e non solo nelle opere teatrali, ahimé) e sempre in azione (ieri, oggi e domani) laddove regni l’ ingiustizia, la violenza, il disagio, ovvero la legge del più forte, offrendo così la possibilità a chi è più arrogante e senza scrupoli, di lucrare a danno dei più deboli, dei più fragili, di fare profitti sempre illeciti in barba a qualunque legge o morale e permettere in tal barbaro modo l’agognato “salto di classe” senza necessitare di alcuna ascensore o, ancor peggio, di adeguate conoscenze e pari possibilità. Ilnapolista.it - Alla donn’Amalia di Eduardo preferirò sempre quella di Di Giacomo: Donn’Amalia ‘a Speranzella Leggi su Ilnapolista.it didi Di‘aEgregio Direttore, concordo pienamente con lei circa l’intelligenza di Mr. Conte e, soprattutto, il vero e proprio “miracolo” che sta compiendo (termine surreale che si addice, appunto, ai miracoli, seppur laici e pallonari); anche con la cattiveria di noi napoletani, siano essi ipocriti tifosi perdenti o diffidenti giornalisti poco sportivi; condivido persino la sua citazione eduardiana della perfidache, però, dovrà convenire, si potrebbe ritrovare, purtroppo, ovunque nel mondo (e non solo nelle opere teatrali, ahimé) ein azione (ieri, oggi e domani) laddove regni l’ ingiustizia, la violenza, il disagio, ovvero la legge del più forte, offrendo così la possibilità a chi è più arrogante e senza scrupoli, di lucrare a danno dei più deboli, dei più fragili, di fare profittiilleciti in barba a qualunque legge o morale e permettere in tal barbaro modo l’agognato “salto di classe” senza necessitare di alcuna ascensore o, ancor peggio, di adeguate conoscenze e pari possibilità.

