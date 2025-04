Vela d’epoca dal 22 al 25 maggio il Trofeo Valdettaro Alto Tirreno

maggio 2025 alle Grazie di Porto Venere, nel Golfo della Spezia, una delle più importanti manifestazioni dedicate alle vele d'epoca, già nota in passato con il nome di "Le Vele d'epoca nel Golfo". Al suo secondo anno con la nuova denominazione di "Le Vele d'epoca dell'Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro" è stata aggiunta una giornata di regata, che fa salire a tre il numero delle competizioni che si correranno nel Golfo dei Poeti tra venerdì 23 e domenica 25 maggio. Per il secondo anno consecutivo la regia dell'evento, nato nel 2019 a cura del Comitato Circoli Velici del Golfo insieme all'Aive (Associazione Italiana Vele d'epoca) e al Cim (Comitato Internazionale del Mediterraneo), è passata al Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare, meglio noto come Marina Nord.

