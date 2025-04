In possesso di cocaina ecstasy e anfetamine giovane arrestato dai carabinieri sul lungomare

Un uomo di 27 anni, originario dell'Umbria, è stato arrestato dai carabinieri di Riccione con l'accuso di possesso di droga per spaccio. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì, durante una operazione dei militari finalizzata al controllo straordinario del territorio.

