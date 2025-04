Iran esplosione nel porto di Bandar Abbas almeno quattro morti e centinaia di feriti

almeno quattro persone sono rimaste uccise e più di 500 ferite nell’esplosione che si è verificata nel porto Iraniano di Shahid Rajaee, nei pressi di Bandar Abbas. L’esplosione non è collegata alle raffinerie o ai depositi di carburante: potrebbe essere scoppiata, per cause da chiarire, una petroliera ormeggiata nel molo. La tragedia, su cui il procuratore generale Mohammad Movahedi ha ordinato un’indagine urgente, si è verificata mentre a Muscat, in Oman, è in corso il terzo round di colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti. A gennaio nel porto dove si è verificata l’esplosione erano arrivate mille tonnellate di perclorato di sodio, usato per produrre carburante per missili. A powerful explosion has rocked Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern Iran.Residents reported the blast shook the ground and was audible in nearby towns. Lettera43.it - Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas: almeno quattro morti e centinaia di feriti Leggi su Lettera43.it persone sono rimaste uccise e più di 500 ferite nell’che si è verificata neliano di Shahid Rajaee, nei pressi di. L’non è collegata alle raffinerie o ai depositi di carburante: potrebbe essere scoppiata, per cause da chiarire, una petroliera ormeggiata nel molo. La tragedia, su cui il procuratore generale Mohammad Movahedi ha ordinato un’indagine urgente, si è verificata mentre a Muscat, in Oman, è in corso il terzo round di colloqui sul nucleare trae Stati Uniti. A gennaio neldove si è verificata l’erano arrivate mille tonnellate di perclorato di sodio, usato per produrre carburante per missili. A powerful explosion has rocked Shahid Rajaee port in, southern.Residents reported the blast shook the ground and was audible in nearby towns.

