Stefano De Martino ricorda il matrimonio con Belen Rodriguez la battuta

Stefano De Martino ha ricordato il suo matrimonio con Belen Rodriguez. Un'uscita spontanea che ha riportato l'attenzione su uno degli eventi più chiacchierati dello spettacolo italiano. Il conduttore napoletano ha regalato un momento di ironia al pubblico, alimentando comunque i gossip. Scopriamo cosa ha detto in merito alle nozze con la mamma di suo figlio Santiago.Affari Tuoi: la battuta di Stefano De Martino sul matrimonio con BelenMentre dialogava con il concorrente Simon del Trentino Alto Adige, in procinto di sposarsi, Stefano De Martino ha chiesto curiosamente: "In Trentino quanti invitati ci sono?". Simon ha risposto parlando di 100/110 invitati, spingendo il conduttore napoletano a replicare con una battuta che ha fatto esplodere lo studio: "Al mio matrimonio c'erano 110 camerieri.

