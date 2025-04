8220Era ricoperto di segni di morsi umani8221 la storia del cane Theo torturato e venduto online

Theo, un cucciolo di sei mesi, era stato torturato, seviziato e venduto online, con segni di morsi umani sul corpo. È stato salvato e la sua storia è diventata virale su TikTok. Oggi finalmente il cane ha una nuova vita piena di speranza e di amore. Leggi su Fanpage.it , un cucciolo di sei mesi, era stato, seviziato e, condiumani sul corpo. È stato salvato e la suaè diventata virale su TikTok. Oggi finalmente ilha una nuova vita piena di speranza e di amore.

