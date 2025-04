Papa Francesco perché Kate Middleton non era presente al funerale

Papa Francesco, partecipando in rappresentanza del Regno Unito ai solenni funerali in Piazza San Pietro. Con lui, anche il Primo Ministro britannico Keir Starmer. Una presenza dal forte valore simbolico: William, erede al trono e futuro capo della Chiesa anglicana, ha preso parte alla cerimonia su volontà di Re Carlo III, che ha preferito delegare il figlio maggiore a questo importantissimo evento. Un gesto che richiama il precedente storico del 2005, quando fu l’allora Principe Carlo a rappresentare la Regina Elisabetta II ai funerali di Giovanni Paolo II. Tutti però hanno notato una grande assenza: Kate Middleton non ha partecipato ai funerali di Papa Francesco accanto al marito. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Funerali Papa Francesco, chi spunta in mezzo alla folla: la presenza non passa inosservataLeggi anche: Funerali Papa Francesco, la reazione della folla all’arrivo di ZelenskyWilliam e Papa Francesco: mai incontrati, ma legati da un destino spiritualeNonostante non abbia mai avuto occasione di incontrare Papa Francesco in vita, il Principe del Galles ha voluto essere presente in Vaticano per onorare il pontefice, in un momento di grande raccoglimento internazionale. Tvzap.it - Papa Francesco, perché Kate Middleton non era presente al funerale Leggi su Tvzap.it Il Principe William è arrivato a Roma per rendere omaggio a, partecipando in rappresentanza del Regno Unito ai solenni funerali in Piazza San Pietro. Con lui, anche il Primo Ministro britannico Keir Starmer. Una presenza dal forte valore simbolico: William, erede al trono e futuro capo della Chiesa anglicana, ha preso parte alla cerimonia su volontà di Re Carlo III, che ha preferito delegare il figlio maggiore a questo importantissimo evento. Un gesto che richiama il precedente storico del 2005, quando fu l’allora Principe Carlo a rappresentare la Regina Elisabetta II ai funerali di Giovanni Paolo II. Tutti però hanno notato una grande assenza:non ha partecipato ai funerali diaccanto al marito. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Funerali, chi spunta in mezzo alla folla: la presenza non passa inosservataLeggi anche: Funerali, la reazione della folla all’arrivo di ZelenskyWilliam e: mai incontrati, ma legati da un destino spiritualeNonostante non abbia mai avuto occasione di incontrarein vita, il Principe del Galles ha voluto esserein Vaticano per onorare il pontefice, in un momento di grande raccoglimento internazionale.

