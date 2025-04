Inizia il deflusso dei fedeli a Santa Maria Maggiore dopo i funerali del Papa

Santa Maria Maggiore, dove il feretro di Papa Francesco ha trovato la sua sepoltura. Terminate per il momento anche le preghiere dal sagrato. La folla di fedeli sta lentamente lasciando la piazza, sotto l’occhio vigile di forze dell’ordine e protezione civile. Alcuni volontari distribuiscono bottigliette d’acqua. Lapresse.it - Inizia il deflusso dei fedeli a Santa Maria Maggiore, dopo i funerali del Papa Leggi su Lapresse.it Cominciano a defluire le persone dalla piazza di, dove il feretro diFrancesco ha trovato la sua sepoltura. Terminate per il momento anche le preghiere dal sagrato. La folla dista lentamente lasciando la piazza, sotto l’occhio vigile di forze dell’ordine e protezione civile. Alcuni volontari distribuiscono bottigliette d’acqua.

