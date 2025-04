Perché Zelensky ha tolto la divisa militare per partecipare ai funerali del Papa

funerali di Papa Francesco, Volodymyr Zelensky si è presentato per la prima volta senza la divisa militare, rispettando il rigido protocollo vaticano. Una scelta simbolica che segna un contrasto con il precedente incontro con Donald Trump, quando il leader ucraino fu criticato per il suo abbigliamento da guerra. Ma dietro quell'uniforme, ancora oggi, si gioca una partita politica cruciale. Leggi su Fanpage.it In occasione deidiFrancesco, Volodymyrsi è presentato per la prima volta senza la, rispettando il rigido protocollo vaticano. Una scelta simbolica che segna un contrasto con il precedente incontro con Donald Trump, quando il leader ucraino fu criticato per il suo abbigliamento da guerra. Ma dietro quell'uniforme, ancora oggi, si gioca una partita politica cruciale.

