Pallamano A Gold Macagi Cingoli il saluto a coach Sergio Palazzi Ho dato tutto per la squadra

squadra si è sempre girata verso di me, anche nei momenti difficili" Cingoli, 26 aprile 2025 – A fine stagione le strade di Sergio Palazzi e della Polisportiva Cingoli si separeranno dopo quasi 5 stagioni. Il tecnico pugliese, infatti, non sarà più l'allenatore della Macagi in Serie A Gold di Pallamano. Al termine della partita di ieri contro Bolzano, la società ha omaggiato il tecnico con una lettera e con una maglia della squadra con il nome Palazzi. "Ho dato tutto per questa società – ha detto l'allenatore -: quando siamo partiti eravamo sotto la pandemia e non ci veniva a vedere nessuno. Oggi il pubblico ci ha dato una grande mano. La squadra, con i cingolani in testa, si è sempre girata verso di me, anche nei momenti di difficoltà".

