Rosa Diletta Rossi marito e figli vita privata e origini chi è il fidanzato dell’attrice di Maria Corleone

Rosa Diletta Rossi chi è l'attrice di Maria Corleone

Rosa Diletta Rossi, o semplicemente Diletta Rossi, ha trovato la popolarità interpretando Maria Corleone nell'omonima fiction di Canale 5. Anche se non è molto conosciuta al grande pubblico, Rosa Diletta ha già una carriera avviata alle spalle tra cinema, fiction e teatro. Non parliamo dunque di un'attrice di primo pelo, anche se la prima vera parte da protagonista è arrivata dopo molti anni di gavetta con la serie tv Maria Corleone, che proverà a diventare la nuova Rosy Abate. Chi è nella vita privata ? Rosa Diletta Rossi ha un marito e dei figli ? Ecco la biografia dell'attrice e tutte le altre curiosità.

Rosa Diletta Rossi età, origini e biografia

Data di nascita: Rosa Diletta Rossi età 35 anni è nata a Roma il 18 ottobre 1988.

Rosa Diletta Rossi a 'Verissimo' sabato 26 aprile

Tra gli ospiti di sabato 26 aprile nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà anche l'attrice Rosa Diletta Rossi, prossimamente su Canale 5 per la seconda stagione della fiction 'Maria Corleone'. 

Chi è Rosa Diletta Rossi

Nata a Roma il 18 ottobre 1988, Rosa Diletta Rossi ha intrapreso gli studi per diventare un'attrice professionista sin da giovanissima. Ha, infatti, frequentato prima la Scuola di Recitazione Teatro Stabile di Genova e poi la Shakespeare School di Torino diretta da Jurij Ferrini.

