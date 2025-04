Papa a Buenos Aires la veglia in piazza durante i funerali

Buenos Aires, 26 apr. (askanews) - La veglia di un gruppo di giovani cattolici prima dell'alba a Buenos Aires, in Argentina, in onore di Papa Francesco, mentre a Roma si svolgevano i suoi funerali in piazza San Pietro.La preghiera con le candele a Plaza de Mayo, davanti a un'immagine di Bergoglio, poi i canti al suono dei tamburi per ricordare il pontefice argentino, il primo latinoamericano a capo della Chiesa cattolica. Quotidiano.net - Papa, a Buenos Aires la veglia in piazza durante i funerali Leggi su Quotidiano.net , 26 apr. (askanews) - Ladi un gruppo di giovani cattolici prima dell'alba a, in Argentina, in onore diFrancesco, mentre a Roma si svolgevano i suoiinSan Pietro.La preghiera con le candele a Plaza de Mayo, davanti a un'immagine di Bergoglio, poi i canti al suono dei tamburi per ricordare il pontefice argentino, il primo latinoamericano a capo della Chiesa cattolica.

