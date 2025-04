Promozione Non si gioca tutto rimandato a sabato prossimo le date play off e play out

Promozione Girone A per ciò che riguarda la post season e sostanzialmente per disegnare le grglie i play off e play out.Le gare di oggi pomeriggio sono state tutte rinaviate a sabato prossimo 3 maggio.A vincere il campionato è stata la Jesina e, forse l’11 maggio perchè inizialmente era stata programmata per il 4 maggio, dopo l’ultima d campionato col Moie Vallesina ritornerà a giocare (sorteggio lunedì 5 maggio) o al San Francesco di Trodica o Carotti di Jesi per la finale per il titolo regionale di Categoria.PazzagliaLa Fermignanese seconda proverà a salire in Eccelleza tramite i play off. L’undici di Pazzaglia non dispueterà la semifinale del proprio Girone considerato che il distacco con la quinta è superiore o uguale a dieci punti (attualmente 15 con Villa San Martino e Moie Vallesina). Leggi su .com Ultima giornata della regular season il 4 maggio. Jesina in finale per il titolo regionale di Categoria contro il Trodica VALLESINA, 26 aprile 2025 – Ultima chiama nel campionato diGirone A per ciò che riguarda la post season e sostanzialmente per disegnare le grglie ioff eout.Le gare di oggi pomeriggio sono state tutte rinaviate a3 maggio.A vincere il campionato è stata la Jesina e, forse l’11 maggio perchè inizialmente era stata programmata per il 4 maggio, dopo l’ultima d campionato col Moie Vallesina ritornerà are (sorteggio lunedì 5 maggio) o al San Francesco di Trodica o Carotti di Jesi per la finale per il titolo regionale di Categoria.PazzagliaLa Fermignanese seconda proverà a salire in Eccelleza tramite ioff. L’undici di Pazzaglia non dispueterà la semifinale del proprio Girone considerato che il distacco con la quinta è superiore o uguale a dieci punti (attualmente 15 con Villa San Martino e Moie Vallesina).

