Napoli Conte anche il nodo diritti d039immagine sul futuro La nuova società e la Juventus sullo sfondo

Conte non ci pensa, o meglio non ci vuole ancora pensare al suo futuro perchè quanto sta avvenendo di giornata in giornata all`interno. Leggi su Calciomercato.com Antonionon ci pensa, o meglio non ci vuole ancora pensare al suoperchè quanto sta avvenendo di giornata in giornata all`interno.

Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0? - Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E’ successo l’impensabile, perché in verità la coesione con l’ambiente e con i giocatori è massima, e l’atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre. 🔗inter-news.it

DIRETTA Venezia-Napoli, Conte ‘snobba’ Atalanta-Inter – LIVE - Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida fondamentale nella lotta scudetto Altra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a tre con Inter, Napoli e Atalanta. Se lo scontro diretto con i nerazzurri è finito in parità, la squadra di Conte ora ha sulla carta la grande chance di sfruttare il confronto proprio tra Atalanta e Inter di domani sera mentre i partenopei saranno impegnati a Venezia. 🔗calciomercato.it

Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme - Napoli perde un altro big: infortunio serio ed Antonio Conte nei guai, ora è emergenza contro il Monza Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme (Ansa Foto) – SerieAnewsIl Napoli si è rilanciato lunedì sera con un secco e netto 3-0 all’Empoli. Un successo che porta le firme soprattutto di McTominay, autore di una doppietta, e Lukaku, gol e doppio assist per lui. Insomma, i due uomini più attesi, quelli che aveva pungolato Conte in conferenza stampa (soprattutto lo scozzese). 🔗serieanews.com

Investimenti e diritti d’immagine: nuova società per Antonio Conte e il fratello - Nuova società per Antonio Conte, tra investimenti e gestione dei diritti d’immagine a livello sportivo. Lo scorso 1 aprile infatti è stata costituita la Restate Srl, davanti a ... 🔗msn.com

Calciomercato Napoli, Orsolini e gli azzurri promessi sposi - Conte insegue lo scudetto ma non è di questo che si è parlato in settimana in società. Chiavelli e De Laurentiis hanno affidato a Manna il mandato di trovare più ... 🔗ilmattino.it