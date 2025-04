Evra debutta nel mondo delle MMA Mi piacerebbe sfidare Luis Suarez

Golssip.it - Evra debutta nel mondo delle MMA: “Mi piacerebbe sfidare Luis Suarez” Leggi su Golssip.it Nuova vita per l'ex difensore francese di Manchester United e Juventus, pronto a indossare i guantoni nella gabbia

Approfondimenti da altre fonti

Al Teatro Cantiere Florida debutta “Time to Rock”, una serata per celebrare la musica che ha cambiato il mondo - Una serata per celebrare il potere dell’arte che rompe le regole sulle note di Pink Floyd, Janis Joplin, Rolling Stones, David Bowie, Patti Smith, Lou Reed e Sex Pistols. Venerdì 28 febbraio ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R) debutta in prima nazionale “Time to Rock”, lo... 🔗firenzetoday.it

Firenze, debutta Time to Rock. Una serata per celebrare la musica che ha cambiato il mondo - Firenze, 22 febbraio 2025 – Una serata per celebrare il potere dell’arte sulle note di Pink Floyd, Janis Joplin, Rolling Stones, David Bowie, Patti Smith, Lou Reed e Sex Pistols. "Time to Rock" al Teatro Cantiere Florida Venerdì 28 febbraio ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R) debutta in prima nazionale "Time to Rock", lo spettacolo firmato Versiliadanza. Ideato da Claudia Nuzzaci e Angela Torriani Evangelisti, vedrà in scena gli artisti e i danzatori affiliati alla compagnia per rendere omaggio alla musica che ha cambiato la storia. 🔗lanazione.it

La Campionaria si fa in quattro . Debutta ’Mondo creativo’ stand dedicati al fai da te - Con due settimane di anticipo – da venerdì 11 a sabato 13 aprile – i padiglioni di viale Virgilio si animano per l’86esima edizione della Fiera Campionaria di Modena che quest’anno si fa in quattro. Attraverso diversi percorsi realizzato ah hoc infatti saranno allestiti un percorso artistico e culinario tra i prodotti tipici del nostro territorio, l’artigiano, l’elettronica e la musica in compagnia di Radio Stella. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Evra, che fine ha fatto. L'ex Juventus debutta in Mma: «Voglio affrontare Luis Suarez, potrebbe anche mordermi»; Patrice Evra cambia vita e debutta nell'MMA: Pagherei per combattere con Luis Suarez; Patrice Evra pronto al debutto in MMA: l'ex di Juventus e Manchester United combatterà in PFL a Parigi; Evra ha una nuova carriera, farà il suo debutto in MMA a Parigi: si sta allenando da dieci anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Evra debutta nel mondo delle MMA: “Mi piacerebbe sfidare Luis Suarez” - Nuova vita per l'ex difensore francese di Manchester United e Juventus, pronto a indossare i guantoni nella gabbia ... 🔗golssip.it

Evra ha una nuova carriera, farà il suo debutto in MMA a Parigi: si sta allenando da dieci anni - TRa un mese Evra farà il suo debutto in MMA, entrando in un mondo che lo ha sempre appassionato: dopo il ritiro dal calcio il francese si prepara per ... 🔗fanpage.it

Utilizzo dati e privacy - Evra è pronto a coronare il proprio sogno in occasione di un incontro di MMA a Parigi il prossimo 23 maggio e vorrebbe incotrare Suarez ... 🔗msn.com