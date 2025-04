Gabriella Carlucci chi sono il marito Marco Catelli e il figlio Matteo

Marco e Matteo Catelli sono il marito e il figlio di Gabriella Carlucci. Le informazioni sul loro conto sono davvero poco anche se del figlio ha parlato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Storie Italiane proprio Gabriella Carlucci. Fu proprio Gabriella Carlucci a fare la proposta di matrimonio al marito Marco Catelli, come ricordato in un vecchio filmato da Fabrizio Frizzi. “Ho trovato un marito che ha una famiglia come la mia. Posso dire che questo è servito molto per l’educazione di nostro figlio“.marito e figlio di Gabriella CarlucciGabriella Carlucci e il marito Marco Catelli hanno un figlio Matteo, che a 27 anni non smette di regalare soddisfazione ai suoi genitori, come confermato dalla stessa ex parlamentare di Forza Italia: “E’ bello, buono, bravo, indipendente, si è laureato e lavora. Metropolitanmagazine.it - Gabriella Carlucci, chi sono il marito Marco Catelli e il figlio Matteo Leggi su Metropolitanmagazine.it ile ildi. Le informazioni sul loro contodavvero poco anche se delha parlato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Storie Italiane proprio. Fu proprioa fare la proposta di matrimonio al, come ricordato in un vecchio filmato da Fabrizio Frizzi. “Ho trovato unche ha una famiglia come la mia. Posso dire che questo è servito molto per l’educazione di nostro“.die ilhanno un, che a 27 anni non smette di regalare soddisfazione ai suoi genitori, come confermato dalla stessa ex parlamentare di Forza Italia: “E’ bello, buono, bravo, indipendente, si è laureato e lavora.

