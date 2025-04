L’ultimo viaggio di Papa Francesco folla in lacrime e applausi lungo il corteo

Papamobile con il feretro di Papa Francesco ha attraversato Piazza Venezia, percorrendo poi via dei Fori Imperiali fino al Colosseo, accolta lungo il tragitto da ali di folla compatta. Fedeli, cittadini romani e turisti hanno salutato il passaggio del Pontefice con lunghi applausi, alcuni tra loro visibilmente commossi. Sul mezzo, la bara di legno semplice, priva di decorazioni, resta ben visibile mentre la Papamobile procede a passo sostenuto verso la basilica di Santa Maria Maggiore, dove il Papa verrà tumulato.Anche su corso Vittorio Emanuele l’omaggio si rinnova: applausi, selfie, sventolio di fazzoletti e persino qualche grido affettuoso, come «Daje Francesco», si mescolano in un saluto spontaneo e popolare. La basilica resterà chiusa per l’intera giornata e riaprirà domani per consentire ai fedeli di rendere omaggio alla tomba del Pontefice. Panorama.it - L’ultimo viaggio di Papa Francesco: folla in lacrime e applausi lungo il corteo Leggi su Panorama.it Lamobile con il feretro diha attraversato Piazza Venezia, percorrendo poi via dei Fori Imperiali fino al Colosseo, accoltail tragitto da ali dicompatta. Fedeli, cittadini romani e turisti hanno salutato il passaggio del Pontefice con lunghi, alcuni tra loro visibilmente commossi. Sul mezzo, la bara di legno semplice, priva di decorazioni, resta ben visibile mentre lamobile procede a passo sostenuto verso la basilica di Santa Maria Maggiore, dove ilverrà tumulato.Anche su corso Vittorio Emanuele l’omaggio si rinnova:, selfie, sventolio di fazzoletti e persino qualche grido affettuoso, come «Daje», si mescolano in un saluto spontaneo e popolare. La basilica resterà chiusa per l’intera giornata e riaprirà domani per consentire ai fedeli di rendere omaggio alla tomba del Pontefice.

