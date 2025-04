Gosens svela cosa accadde prima dei Mondiali 2022 8220Mi telefonò Nagelsmann scoppiai a piangere8221

Gosens ha raccontato in un'intervista cosa accadde prima dei Mondiali 2022 in Qatar quando il CT della Germania Julian Nagelsmann lo telefonò per annunciare la sua non convocazione: "scoppiai a piangere, fu terribile". Leggi su Fanpage.it Robinha raccontato in un'intervistadeiin Qatar quando il CT della Germania Julianloper annunciare la sua non convocazione: "a piangere, fu terribile".

