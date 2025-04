Napoli un ex pronto a tornare Manna lo ha messo nel mirino

Napoli potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra? Il ds ci pensa, ma occhio agli ostacoli.C’è un nome che risuona nella testa di Giovanni Manna in vista della prossima estate. Il direttore sportivo del Napoli sta progettando ormai da settimane la strategia da mettere in atto nella prossima sessione di mercato. L’obiettivo è chiaro, affrontare la prossima stagione con una squadra all’altezza delle varie competizioni che il Napoli dovrà affrontare.E sperando di farlo con il tricolore sul petto, la dirigenza azzurra è concentrata anche sui nomi che nelle ultime settimane hanno riempito i giornali. Una serie di calciatori accostati al club azzurro sia in entrata che in uscita.Tra questi c’è anche quello di un giocatore che la maglia del Napoli l’ha già vestita, e che forse potrebbe tornare ad indossarla dopo un paio di esperienze lontano dalla città partenopea. Spazionapoli.it - Napoli, un ex pronto a tornare: Manna lo ha messo nel mirino Leggi su Spazionapoli.it Un expotrebbea vestire la maglia azzurra? Il ds ci pensa, ma occhio agli ostacoli.C’è un nome che risuona nella testa di Giovanniin vista della prossima estate. Il direttore sportivo delsta progettando ormai da settimane la strategia da mettere in atto nella prossima sessione di mercato. L’obiettivo è chiaro, affrontare la prossima stagione con una squadra all’altezza delle varie competizioni che ildovrà affrontare.E sperando di farlo con il tricolore sul petto, la dirigenza azzurra è concentrata anche sui nomi che nelle ultime settimane hanno riempito i giornali. Una serie di calciatori accostati al club azzurro sia in entrata che in uscita.Tra questi c’è anche quello di un giocatore che la maglia dell’ha già vestita, e che forse potrebbead indossarla dopo un paio di esperienze lontano dalla città partenopea.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, Marin è pronto: "A Monza sarà fondamentale vincere" - Napoli, 16 aprile 2025 - Affinché una stagione vada in porto con l'obiettivo prefissato, o con quello che strada facendo la squadra è brava a costruirsi andando forse anche oltre i propri limiti, ogni pedina deve avere la sua utilità nello scacchiere dell'allenatore di turno, in questo caso Antonio Conte: anche chi gioca meno come Rafa Marin e che, complici gli infortuni prima di Alessandro Buongiorno e poi quello recentissimo di Juan Jesus, avrà presto le sue chance per mettersi in mostra nella difesa azzurra, tuttora la migliore del campionato. 🔗sport.quotidiano.net

Neres recuperato, ma Conte non vuole rischi: Napoli pronto per il Venezia - L’ansia dei tifosi in vista della prossima giornata Il Napoli si prepara a un match cruciale contro il Venezia, in una fase della stagione in cui ogni punto pesa. Arturo Minervini, giornalista e conduttore di 16Napoli su 8 Channel, ha espresso il sentimento dominante tra i tifosi: un’attesa carica di tensione e speranza. “La giornata alle porte è importante”, ha spiegato Minervini a 1 Football Club su 1 Station Radio. 🔗terzotemponapoli.com

Pronostico Venezia-Napoli: pronto ad abbattere un altro “muro” - Venezia-Napoli è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. I gol degli attaccanti, Raspadori e Lukaku, hanno permesso al Napoli di tornare al successo dopo 4 pareggi e una sconfitta ma soprattutto di impedire la fuga dell’Inter. Gli azzurri non hanno deluso domenica scorsa contro la Fiorentina al “Maradona” ed il 2-1 finale va troppo stretto alla squadra di Antonio Conte, che avrebbe potuto vincere con uno scarto molto più ampio se non avesse commesso diversi ... 🔗ilveggente.it

Se ne parla anche su altri siti

In Germania - Bayern, riposo di qualche settimana per Kim: l'ex Napoli punta a tornare con l'Inter; Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti del 28 gennaio; Walter Mazzarri torna in panchina, l'ex allenatore del Napoli riparte dall'Iran: accordo a un passo; Dalla Francia - Chiesa pronto a tornare in Italia: Napoli in pole, ma c'è un ostacolo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli, un ex pronto a tornare: Manna lo ha messo nel mirino - Un ex Napoli potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra? Il ds ci pensa, ma occhio agli ostacoli. C’è un nome che risuona nella testa di Giovanni Manna in vista della prossima estate. Il direttore s ... 🔗informazione.it

Allegri pronto per tornare ad allenare? Galeone a sorpresa sull’ex Juve: «C’è anche il Real Madrid ma De Laurentiis…» - Allegri pronto per tornare ad allenare? Galeone a sorpresa sull’ex Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato a Radio Goal per analizzare quello che potrebbe essere il ... 🔗juventusnews24.com

Napoli, ansia per Buongiorno: in dubbio per il Torino, Rafa Marin pronto a subentrare - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Alessandro Buongiorno non è ancora al meglio e la sua convocazione per la sfida contro la sua ex squadra resta in forte dubbio. 🔗gonfialarete.com