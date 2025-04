Calcio Giovanile Torneo Internazionale di Pasqua a Senigallia un grande successo l’11^ edizione

Senigallia (Pulcini 1° e 2° anno), Accademia Calciatori (Primi Calci 2016) e Aurora Jesi (Primi Calci 2017)Senigallia, 26 aprile 2025 – Si è conclusa con grande successo l’undicesima edizione del Torneo nazionale di Pasqua riservato alle categorie Esordienti (1° e 2° anno), Pulcini (1° e 2° anno) e Primi Calci, svoltasi allo stadio Bianchelli di Senigallia e al nuovo impianto in erba sintetica di Trecastelli da venerdì 19 a lunedì 21 aprile, organizzato dall’ASD Senigallia Calcio in collaborazione con l’EFFEDI SPORT di Roma.Anche quest’anno il Torneo ha richiamato squadre provenienti da fuori Regione (Lazio, Abruzzo e Umbria) oltre a quelle presenti sul territorio, regalando quattro giorni di grande sport, entusiasmo e spirito di condivisione. Leggi su .com Hanno vinto Marotta Moroso Mondolfo (Esordienti 2° anno), Polisportiva De Rossi (Esordienti 1° anno), Vigor(Pulcini 1° e 2° anno), Accademia Calciatori (Primi Calci 2016) e Aurora Jesi (Primi Calci 2017), 26 aprile 2025 – Si è conclusa conl’undicesimadelnazionale diriservato alle categorie Esordienti (1° e 2° anno), Pulcini (1° e 2° anno) e Primi Calci, svoltasi allo stadio Bianchelli die al nuovo impianto in erba sintetica di Trecastelli da venerdì 19 a lunedì 21 aprile, organizzato dall’ASDin collaborazione con l’EFFEDI SPORT di Roma.Anche quest’anno ilha richiamato squadre provenienti da fuori Regione (Lazio, Abruzzo e Umbria) oltre a quelle presenti sul territorio, regalando quattro giorni disport, entusiasmo e spirito di condivisione.

